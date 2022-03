Vol avec violences à Anderlecht : la police lance un avis de recherche

Le 31 décembre 2021, un groupe d’individus a commis un vol avec violences dans une habitation située boulevard de la Révision à Anderlecht.

Un des auteurs est âgé entre 30 et 35 ans et porte une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de training foncé, d’une veste kaki à capuche et de baskets noires à semelles blanches.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, vous pouvez contacter la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.

