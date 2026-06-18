Visites domiciliaires: le Ciré ne sera pas entendu à la Chambre, il dénonce “un précédent choquant et dangereux”

Le Ciré, la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers, ne sera pas entendu la semaine prochaine à la Chambre dans le cadre des auditions organisées par la commission de l’Intérieur à propos du projet de loi portant sur les visites domiciliaires.

La majorité s’y est opposée, le député MR Denis Ducarme dénonçant la diffusion par la coupole d’organisations d’une vidéo truffée de “fake news“.

Selon le Ciré, cette justification ne tient pas. Cette vidéo réalisée en novembre 2025 pour s’opposer au projet de loi, présente une famille filmée au petit-déjeuner, tandis que la radio annonce que “les arrestations brutales de sans-papiers se multiplient sur le territoire“, explique la coupole. La police frappe à la porte, puis la force. La famille se cache, terrorisée. Le clip du Ciré précise : “Ceci n’est pas une fiction, c’est un projet de loi“. Pour la coupole, “il s’agit d’une illustration de ce qui pourrait se passer si ce projet de loi est voté“. En commission, M. Ducarme a contesté que le texte conduirait à de telles actions.

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“Ce boycott du Ciré et de ses 32 organisations membres est un précédent choquant et dangereux“, a-t-elle dénoncé dans un communiqué. “Les justifications avancées sont bien faibles, et mènent à un constat très simple : le regard critique que le Ciré porte sur ce projet de loi dérange la majorité.”

Cette lecture est appuyée par Claire Hugon Lecharlier (Ecolo-Groen, opposition) : “Cela devient une habitude pour le MR de censurer des experts dont la parole ne lui convient pas. Cette façon de fonctionner est délétère pour le Parlement et la démocratie“, a-t-elle commenté.

Xavier Dubois (Les Engagés, majorité) a de son côté regretté “qu’il n’y avait pas d’accord au sein de la majorité pour le Ciré. C’est une occasion manquée pour un débat transparent. Mais il faut avancer et nous sommes persuadés que les autres organisations qui seront entendues porteront le message du Ciré.”

Belga – Photo : BX1

■ Interview de Sotieta NGo, directrice du Ciré, dans Bonsoir Bruxelles