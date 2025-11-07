Violence liée à la drogue : les couvre-feux à Anderlecht rejetés par le conseil communal

Les deux ordonnances de couvre-feu proposées par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) ont été rejetées sous des cris de joie et applaudissements, jeudi soir, au conseil communal d’Anderlecht. Le texte concernant Cureghem a obtenu 12 voix pour, 26 contre et 3 abstentions, tandis que celui visant la place de la Résistance a récolté 18 voix pour et 23 contre.

Les ordonnances prévoyaient la fermeture des commerces entre 21h00 et 05h00 à Cureghem, et entre 22h30 et 05h00 à la place de la Résistance, pour une durée de trois mois.

La majorité s’est fracturée. Les Engagés, partenaires du PS au collège, ont voté contre les deux ordonnances, y compris leurs échevins. Du côté du MR, le chef de groupe a soutenu la mesure, mais une échevine s’y est opposée. “Être dans la majorité, c’est faire des choix“, a expliqué la conseillère Les Engagés Sofia Bennali. “Nous comprenons la volonté du bourgmestre de freiner l’attractivité négative de Cureghem, mais cette mesure aurait freiné aussi son activité positive.”

Avant le vote, le bourgmestre a défendu sa proposition en évoquant “des citoyens qui ne dorment plus à cause des dealers et des consommateurs“. Il a dit s’être appuyé sur trois rapports – de la police, du manager de quartier et du service juridique communal – et souligné que “malgré quarante fermetures ciblées depuis le début de l’année, la situation reste intenable“.

Lors d’une interpellation citoyenne, le Collectif des commerçants de Cureghem avait dénoncé une “mesure collective injuste” prise sans concertation, craignant pertes économiques, “ghettoïsation” et insécurité nocturne accrues.

Dans l’opposition, le vote contre a fait l’unanimité. Le PTB a reproché au bourgmestre l’absence de concertation avec les commerçants, Ecolo a dénoncé “une décision unilatérale et antidémocratique“, tandis que Team Fouad Ahidar a mis en garde contre “l’asphyxie économique du quartier”.

Belga

