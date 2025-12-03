Vingt policiers supplémentaires bientôt déployés dans la Gare du midi

Outre l’annonce du déploiement supplémentaire, le ministre et la police ont également dressé un bilan de la première année du poste de police. Plus de 6.000 personnes s’y sont rendues en une année, la moitié aboutissant à un PV, l’autre moitié étant redirigée vers les sociétés de chemin de fer (SNCB ou Eurostar) ou vers la police locale.

■ Interview de Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur

Plus de 70% des PV dressés l’étaient principalement pour des vols de bagages ou de documents, et un peu moins de 20% l’étaient pour des pertes de documents. Une petite partie concernait des infractions contre les personnes.

“Les chiffres montrent qu’il y a une diminution de 20 à 25% des faits. Il y a une vraie effectivité de ce commissariat”, a souligné Bernard Quintin. “C’est très important d’avoir une police qui soit présente, visible pour le sentiment de sécurité de tous les passagers.”

Ue ouverture d’un poste de police similaire à la Gare du Nord n’est toutefois pas encore à l’ordre du jour. “Ouvrir un commissariat, cela veut dire qu’il doit y avoir des personnes pour y travailler. Si la nécessité se présente, en fonction des chiffres de la criminalité, c’est quelque chose que l’on envisagera”, a laissé entendre le ministre.

“Le bilan et assez positif au niveau humain est très bon”, a déclaré le porte-parole de la police fédérale Régis Kalut. “La Gare du midi est une gare internationale. Il y avait des demandes, principalement des voyageurs étrangers.”

Belga