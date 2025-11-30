“Personne ne devrait avoir peur pour sa sécurité en allant au travail” : les syndicats alertent après une nouvelle agression à la gare du Midi

Deux employées de la SNCB ont été agressées ce dimanche matin à la gare de Bruxelles-Midi, du côté de la place Victor Horta.

Les faits se sont produits peu avant 8 h, alors que les deux guichetières, en pause, fumaient une cigarette. Selon Maxime Van Laere, permanent bruxellois de la CSC Transcom, un homme est arrivé derrière elles et les a frappées avec une barre de fer, sans raison apparente. L’une a été touchée à la tête, l’autre au visage.

Les victimes ont trouvé refuge à l’intérieur de la gare, où leurs collègues ont immédiatement prévenu Securail. En réaction, les agents présents ont observé un arrêt de travail de deux heures pour dénoncer l’insécurité croissante en gare.

Les deux employées ont déposé plainte au poste de police de la gare avant d’être emmenées à l’hôpital. Elles ont pu rentrer chez elles en début d’après-midi. L’agresseur, décrit comme un homme probablement déséquilibré, n’a pas encore été retrouvé.

“C’est quotidien“

Du côté de la CSC Transcom, on tire à nouveau la sonnette d’alarme. “C’est quotidien, et ça concerne toutes les gares bruxelloises et même au-delà. Personne ne devrait avoir peur pour sa sécurité en allant au travail“, dénonce Maxime Van Laere.

“Évidemment, la SNCB n’a pas toutes les réponses aux problématiques qui se cachent derrière ces agressions. Il y a de la misère sociale, qui entraîne de la toxicomanie, des maladies mentales et de la violence“, poursuit-il.

“Mais, à côté de ça, il y a des solutions concrètes qui peuvent être prises. Il faut arrêter de diminuer le personnel en gare, de faire travailler ce personnel de manière isolée, ou encore une série de politiques de l’entreprise qui produisent des situations conflictuelles. Par exemple, le fait de ne plus pouvoir payer en cash pour son billet à la gare du Midi après 20 h.“

Suite à cette nouvelle agression, la CSC Transcom a demandé la tenue urgente d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) extraordinaire afin d’aborder les questions de sécurité du personnel. Le syndicat espère que la réunion pourra se tenir dans la semaine.

Rédaction