Victorieux, les Unionistes savourent mais gardent le championnat en tête: “Il n’y aura pas de grandes festivités”

L’Union a remporté jeudi, au stade Roi Baudouin, sa deuxième victoire en finale de Coupe de Belgique en trois ans. Les Bruxellois ont battu leurs rivaux d’Anderlecht, 3-1 après prolongation. La joie était grande chez les Unionistes, mais les regards se sont immédiatement tournés vers dimanche. Le match au sommet décisif pour le titre de la Jupiler Pro League les attend en effet, au Club Bruges.

“Nous avons fait notre travail“, a déclaré Christian Burgess dans la zone mixte, un large sourire aux lèvres. “Anderlecht nous a mis la pression aujourd’hui, mais il fallait bien qu’il y ait un vainqueur. Et nous l’avons mérité sur l’ensemble du match. Nous allons profiter de ce moment, mais il n’y aura pas de grandes festivités. On va simplement se détendre. Le match de dimanche à Bruges est tout aussi important. Le Club sera content qu’on soit allés en prolongations ici. On ne va pas se coucher trop tard et on ne boira pas d’alcool. Sinon, on ne peut pas vraiment parler de fête, je trouve“, a-t-il conclu avec un clin d’œil.

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Kamiel Van de Perre a rejoint son capitaine. “C’était une magnifique victoire, âprement disputée“, a-t-il déclaré. “Je trouve que nous avons fait un très bon match. Le but égalisateur était regrettable, juste au moment où je suis entré sur le terrain. Mais nous sommes au top physiquement. Nous continuons à réussir à remporter les finales. Mentalement, cela nous donne un gros coup de pouce pour dimanche. Le travail n’est pas encore terminé. Nous en sommes bien conscients. Nous allons profiter de cette soirée, mais avec modération.”

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