Versus : faut-il revoir les règles de laïcité dans le service public ?

La Stib a été condamnée par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles pour discrimination à l’embauche fondée sur les convictions religieuses et le genre. Pour les uns, c’est l’occasion de progresser dans l’égalité des chances sur le marché de l’emploi. Pour d’autre, c’est un coup de canif dans neutralité du service publique. Faut-il revoir les règles de laïcité dans le service public ?

Sur le plateau de l’émission, Michel Geyer reçoit pour en parler Ridouane Chahid (PS), député et chef de groupe au parlement bruxellois, John Pitseys (Ecolo), député et chef de groupe au Parlement bruxellois, Alexia Bertrand (MR), députée et cheffe de groupe au Parlement bruxellois, Emmanuel De Bock (DéFI), député et chef de groupe au Parlement bruxellois et Françoise De Smedt (PTB), députée et cheffe de groupe au Parlement bruxellois.

