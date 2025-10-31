Vaste opération policière contre le trafic de drogue et la détention d’armes: 26 arrestations

La police a mené ce jeudi 30 octobre une action “supralocale” dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Bilan: seize arrestations administratives, dix arrestations judiciaires, dix-neuf procès-verbaux pour drogues et trois pour armes

Une nouvelle action “FIPA” (Full Integrated Police Action) a été menée ce jeudi 30 octobre, de midi à minuit, sur le territoire bruxellois, annonce la police fédérale ce vendredi. Elle a mobilisé les services de police des six zones bruxelloises, la Police des Chemins de Fer, d’autres unités de la Police Fédérale en soutien, et des partenaires comme le Parquet de Bruxelles, la STIB ou encore l’Office des étrangers. Cette action supralocale s’inscrivait dans le cadre du Plan grandes Villes et a été coordonnée par la police fédérale.

La police ciblait les hotspots identifiés par les six zones de la Police Locale et la Police des Chemins de Fer dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, avec une attention particulière concernant la détention d’armes.

Au total, plus de 200 personnes ont été mobilisées dans le cadre de cette opération.

Parmi le bilan :

16 arrestations administratives et 10 arrestations judiciaires effectuées ;

19 procès-verbaux pour drogues et 3 procès-verbaux pour armes rédigés ;

89 procès-verbaux de circulation rédigés, parmi lesquels 6 pour conduite sous effet de l’alcool et 2 pour conduite sous influence de drogue ;

57 perceptions immédiates en matière de circulation ;

5 trottinettes débridées non conformes saisies ;

15 procès-verbaux pour séjour illégal.

Le Plan grandes villes, lancé en septembre par le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), vise à renforcer la sécurité dans les zones urbaines en s’appuyant sur plusieurs axes: le déploiement, à terme, de militaires en patrouille mixte, une amélioration du réseau de vidéosurveillance et l’intensification des opérations “coup-de-poing” FIPA.