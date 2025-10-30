Fusillade à Saint-Gilles cette nuit : deux blessés et deux interpellations

Deux personnes ont été blessées lors d’une fusillade à Saint-Gilles la nuit dernière, a annoncé la police de Bruxelles-Midi ce jeudi matin. La police a pu interpeller deux suspects.

“Nos équipes ont été appelées vers 3h15 pour des coups de feu sur la place de Bethléem à Saint-Gilles“, a déclaré la police de Bruxelles-Midi. “Sur place, deux personnes ont été retrouvées blessées. Elles ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Nos équipes ont également pu interpeller deux suspects. L’enquête sur les circonstances exactes des faits est en cours.”

Selon Sudinfo, une trentaine de tirs de kalachnikov auraient été entendus. Les deux suspects interpellés auraient été trouvés en possession d’argent liquide et de drogue.

