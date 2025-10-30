Des associations demandent la prolongation du projet Cores’ponsabilité dans les “hotspots” bruxellois

Des associations réclament la prolongation du projet Cores’ponsabilité, qui renforce l’accompagnement médico-social dans les “hotspots”.

Des associations de terrain appellent les décideurs bruxellois à reconduire le projet Cores’ponsabilité, lancé début 2025 pour renforcer l’accompagnement médico-social dans les zones dites “hotspots”, notamment autour des gares du Midi et du Nord. Financé pour un an par le Conseil régional de sécurité (Cores), ce dispositif a permis de coordonner les réponses sociales, médicales et d’hébergement auprès des personnes en errance confrontées à des problématiques d’assuétudes.

“Un budget exceptionnel a été alloué pour ce projet d’un an, initié par le Cores. L’enveloppe était d’un million d’euros pour 2025, dont 900.000 euros consacrés au renforcement des services bas seuils et 100.000 euros à une subvention pour Bruss’help. Tout ce travail est censé s’arrêter fin de l’année. Nous avons écrit à tous les décideurs cette semaine, c’est un appel à la reconduction d’un dispositif qui a déjà fait ses preuves et qui donne des résultats concrets“, a expliqué Charlotte Bonbled, directrice stratégique de Dune.

► Revoir notre reportage | Un mois après la mise en place des quinze hotspots, quel est le bilan dans les quartiers concernés ?

Selon les acteurs impliqués – Dune, Projet Lama, La MASS, Le Pilier, Babel et Enaden -, le projet a déjà permis d’effectuer plus de 700 consultations médicales et 1.400 entretiens psychosociaux, tout en assurant 655 nuitées d’hôtel et une prise en charge complète pour une soixantaine de jeunes en errance.

Le projet s’inscrit dans la stratégie régionale du Cores, qui coordonne l’action des bourgmestres, du parquet de Bruxelles, des zones de police et de safe.brussels autour de trois axes indissociables: sécurité, prévention et vie de quartier.

En articulant travail de rue, accompagnement psycho-médico-social et hébergement temporaire, Cores’ponsabilité constitue un maillon entre action sociale et santé publique. Les associations préviennent que l’arrêt du financement en décembre mettrait en péril une dynamique commune qui a permis de désaturer les services et de rétablir un accès plus rapide aux soins pour les publics les plus vulnérables

Belga – Photo : BX1