Vaste opération antidrogue : des dizaines de perquisitions à Bruxelles, Namur et Liège

La police judiciaire fédérale (PJF) de Namur a procédé mardi à 45 perquisitions en Belgique, à Namur mais aussi à Bruxelles et à Liège, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée à la drogue. L’opération a mobilisé 400 policiers fédéraux et locaux de diverses zones et abouti à la privation de liberté de 31 personnes.

Les suspects interpellés seront déférés devant le juge d’instruction en charge de l’enquête, appuyé pour l’occasion par plusieurs de ses collègues, précise le parquet de Namur. L’opération visait plus précisément à lutter contre la criminalité organisée namuroise, active dans la vente de stupéfiants, essentiellement structurée autour de la rue Rogier et des axes avoisinants.

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Elle est l’aboutissement de plusieurs mois d’enquête qui ont permis d’identifier les individus impliqués, leur rôle, leurs sources d’approvisionnement et leurs lieux de stockage. Lors de cette quarantaine de perquisitions, les services de police ont saisi 1,8 kg de cocaïne, 12,364 kg de cannabis, 4 g d’héroïne, 29.960 euros en liquide, une arme de poing et deux armes de chasse, des sprays lacrymogènes, un taser et 79 téléphones portables.

Des scellés ont été apposés en plusieurs endroits. “Les enquêteurs vont maintenant devoir analyser les nombreux éléments récoltés lors de cette opération de grande envergure“, indique le parquet qui précise qu’il ne communiquera pas davantage d’informations à ce stade.

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Belga