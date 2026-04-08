35 arrestations judiciaires lors d’une vaste opération antidrogue à Bruxelles

Une vaste opération policière intégrée menée vendredi 3 avril sur l’ensemble du territoire bruxellois a permis le contrôle de 1.220 personnes et de 443 véhicules, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. L’action, dirigée par le ministère public et menée simultanément dans les six zones de police avec l’appui de la police fédérale, s’inscrit dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée en Région bruxelloise.

Au total, 35 personnes ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire et six autres ont été arrêtées administrativement. Les services de police ont également saisi 36,5 kilos de stupéfiants, 23 armes prohibées, dont cinq armes à feu, ainsi que 51.150 euros en liquide.

Le parquet précise encore que 125 propositions de transaction immédiate ont été appliquées pour des faits liés à la drogue. Des contrôles ont aussi été effectués pour des infractions au Code de la route.

Selon le ministère public, toutes les personnes interpellées en flagrant délit ont fait l’objet d’une réponse pénale. Celle-ci a pris la forme soit d’une transaction pénale, soit d’une citation accélérée devant le tribunal correctionnel, soit, pour les faits les plus graves, d’un mandat d’arrêt.

“Bien qu’une légère accalmie soit constatée dans certains domaines criminels à Bruxelles, cela ne doit pas nous faire dévier de nos objectifs en matière de lutte contre le narcotrafic”, a déclaré le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil. “Le combat est loin d’être terminé”, a-t-il ajouté.

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