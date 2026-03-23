Molenbeek : une plainte pour nuisances sonores mène à une saisie de drogues et une découverte d’armes

Trois personnes ont été placées sous mandat d’arrêt après une intervention policière pour nuisances sonores à Molenbeek-Saint-Jean ayant mené à la découverte de stupéfiants, d’armes et de matériel de culture, a indiqué lundi la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg).

Les faits se sont produits le 28 février rue Doyen Adriaens, à la suite de l’appel d’un riverain se plaignant de nuisances récurrentes chez un voisin. Selon la police, l’appelant évoquait aussi des allées et venues incessantes de personnes vraisemblablement consommatrices de stupéfiants.

Arrivés sur place, les policiers ont constaté une forte odeur de drogue. Des bruits d’objets jetés ainsi que de vitre brisée les ont ensuite poussés à demander du renfort avant d’intervenir dans l’appartement visé.

La perquisition a permis la saisie de 66 bonbonnes de protoxyde d’azote, de 980 grammes de marijuana et de 5 grammes de cocaïne. Les agents ont également découvert deux armes à feu, quatre chargeurs garnis, 86 munitions ainsi qu’un pistolet d’alarme.

Du matériel de culture, dont deux tuyaux de ventilation, des sacs, de l’engrais et des pots vides, a aussi été retrouvé sur place, de même que huit GSM. Cinq suspects ont été interpellés. Après leur audition, ils ont été mis à la disposition du procureur du Roi de Bruxelles le 1er mars. Outre les trois mandats d’arrêt, une personne a été libérée sous conditions, selon la zone Bruxelles-Ouest.

Belga