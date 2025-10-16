Vaste opération policière de contrôle des commerces dans le quartier Brabant

Une vaste opération policière, ordonnée par le parquet de Bruxelles et l’Auditorat du travail, est en cours dans le quartier Brabant à Bruxelles, a indiqué jeudi la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode/Evere).

L’opération, organisée par la police, vise à contrôler les commerces et requiert la présence d’environ 60 personnes de la zone Bruxelles-Nord. Deux sections de la police fédérale et une centaine de partenaires externes sont également mobilisés.

“Les contrôles simultanés permettent à chacun des services compétents de réaliser les devoirs utiles à leurs missions“, a déclaré la porte-parole de la zone bruxelloise, Katlien Breugelmans.

“Cette opération de contrôle n’est pas directement liée à la lutte contre la vente des stupéfiants dans le quartier Nord“, a précisé la porte-parole.

► Lire aussi | Blanchiment dans le secteur de la construction: des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et Anvers

Cette action fait suite à la fermeture de sept commerces après deux opérations de contrôle menées les 23 septembre et 4 octobre derniers par la zone de police Bruxelles-Nord, en coordination avec le parquet de Bruxelles. Si elle n’est pas “liée spécifiquement” à celles des 23 septembre et 4 octobre, elle s’inscrit “dans les opérations ciblées de contrôle de commerces qui se font partout sur notre territoire“, a conclu la porte-parole.

Belga – Photo : Belga Image