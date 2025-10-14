Blanchiment dans le secteur de la construction: des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et Anvers
23 perquisitions ont visé un réseau de blanchiment dans le secteur de la construction.
La police judiciaire fédérale (PJF) anversoise a mené 23 perquisitions en Flandre et à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur un réseau de blanchiment actif dans le secteur de la construction, a indiqué mardi le parquet anversois.
Quatre suspects ont été interpellés lors de l’opération. Un juge d’instruction les a ensuite placés sous mandat d’arrêt.
Belga – Photo : Unsplash