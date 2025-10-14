Passer la navigation
Blanchiment dans le secteur de la construction: des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et Anvers

23 perquisitions ont visé un réseau de blanchiment dans le secteur de la construction.

La police judiciaire fédérale (PJF) anversoise a mené 23 perquisitions en Flandre et à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur un réseau de blanchiment actif dans le secteur de la construction, a indiqué mardi le parquet anversois.

Quatre suspects ont été interpellés lors de l’opération. Un juge d’instruction les a ensuite placés sous mandat d’arrêt.

Belga – Photo : Unsplash

14 octobre 2025 - 16h22
Modifié le 14 octobre 2025 - 16h22
 

