Une première en Belgique francophone: accoucher en mouvement grâce à la péridurale ambulatoire

L’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) annonce jeudi être le premier établissement de santé en Belgique francophone à proposer un accouchement par voie basse sous péridurale ambulatoire. Cette approche s’inscrit dans une vision moderne de l’obstétrique, assure l’hôpital.

Cette innovation est le fruit d’une collaboration étroite entre les équipes de gynécologie-obstétrique et d’anesthésiologie de l’HUB. Elle permet aux femmes enceintes de se déplacer librement pendant le travail, tout en bénéficiant d’un soulagement efficace de la douleur, explique le communiqué de l’HUB. Jusqu’à présent, la péridurale classique entraînait une perte de mobilité, obligeant les patientes à rester alitées.

La mobilité et les positions verticales pendant le travail favorisent le bon déroulement de l’accouchement, selon plusieurs études. Le mouvement aide le bébé à mieux s’engager dans le bassin, il peut raccourcir la durée du travail et il est associé à une diminution du recours aux instruments (forceps, ventouse). Enfin, il améliore le confort maternel et l’autonomie de la future maman.

