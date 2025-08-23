Une personne blessée par balle à Schaerbeek
Hier soir, une fusillade a éclaté dans un immeuble situé près de la place Liedts à Schaerbeek, selon une information de Bruzz confirmée par le parquet de Bruxelles. Une personne a été blessée et prise en charge par les services d’urgence. La victime a depuis pu quitter l’hôpital.
Le parquet a ordonné plusieurs devoirs d’enquête afin de déterminer les circonstances précises des faits. Aucun suspect n’a été interpellé à ce stade.
Rédaction – Photo : Google Street View