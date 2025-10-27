Passer la navigation
Une personne blessée interpellée à Ixelles après deux interventions policières

Un individu blessé a été interpellé dimanche matin à Ixelles, après deux interventions de la police dans le centre de la commune, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Dernière Heure.

Selon la porte-parole du parquet, Laura Demullier, les services de police ont été appelés le dimanche 26 octobre vers 08h20 chaussée d’Ixelles, à hauteur du McDonald’s, pour une personne en sang. “La personne a pu être localisée un peu plus loin et a reçu les premiers soins sur place”, a-t-elle précisé.
Peu après, un second appel est parvenu aux forces de l’ordre concernant une porte endommagée au restaurant Quick, avenue de la Toison d’Or, également à Ixelles. Des traces de sang ont été découvertes sur les lieux. Après vérification, il est apparu qu’il pourrait s’agir de la même personne, précise encore le parquet.
Le laboratoire de la police judiciaire fédérale s’est rendu sur place afin d’effectuer les constatations techniques. Le suspect, blessé, a été entendu par la police avant d’être mis à la disposition du parquet de Bruxelles.
Une mise à l’instruction a été demandée par le ministère public avec réquisition d’un mandat d’arrêt. Les circonstances exactes des faits restent à déterminer.
27 octobre 2025 - 14h23
Modifié le 27 octobre 2025 - 14h23
 

