Une passerelle cyclo-piétonne installée ce mardi, la fin de l’A12 fermée

Ces mardi 12 et mercredi 13 août, une passerelle cyclo-piétonne sera installée à hauteur du rond-point du Gros Tilleul (De Wand), à Laeken, dans le cadre de la transformation de l’A12 en boulevard urbain.

Demain mardi verra une nouvelle étape-clé du projet “Parkway 21”, nom de code pour pour la transformation de la fin de l’autoroute A12, cette portion de trois kilomètres qui longe l’Atomium, le parc de Laeken et ses tours d’inspiration extrême-orientale jusqu’au canal, avec l’ambition “d’assurer l’intégration urbaine et environnementale de cet axe important de circulation, d’améliorer le cadre de vie des riverains et de favoriser la mobilité douce.” Du 12 août à 10h00 jusqu’au 13 août à 6h00, la fin de l’A12 sera fermée pour installer une passerelle cyclo-piétonne à hauteur du rond-point du Gros Tilleul. Ce pont reliera le parc d’Ossegem au Pavillon chinois.

Le trafic sortant de la ville devra passer par l’avenue du Parc Royal, le trafic entrant par Gros Tilleul et Van Praet, précise Bruxelles Mobilité. Le carrefour De Wand – Croix du Feu est par ailleurs fermé du 4 au 25 août.

► Lire aussi | Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne à Bockstael

Pour faire de l’A12 “l’A-Douce” espérée par la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt, de gros chantiers ont transformé depuis septembre 2023 l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix de Feu. Le pont de 40 mètres de long pour 6 mètres de large qui sera placé demain est une nouvelle étape-clé pour la transformation de cet axe mais aussi pour le “RER vélo” à Bruxelles et sa périphérie.

La finalisation des aménagements est prévue pour la fin de l’année.

► Reportage | Les cyclistes et piétons découvrent la passerelle des Quatre Bras

BX1 – Images Bruxelles Mobilité