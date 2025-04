Une nouvelle expo immersive consacrée à Pompéi à Tour & Taxis à l’automne 2025

Mêlant histoire, art et technologie, l’exposition Pompeii proposera au public “une plongée sensorielle captivante dans une civilisation fascinante et disparue“, promet l’agence belge Tempora, conceptrice de l’événement.

Étendue sur plus de 1.500 mètres carré, cette vaste reconstitution immersive transportera les visiteurs en l’an 79 après J.-C, juste avant que Pompéi ne soit figée à jamais par l’éruption du mont Vésuve. Si une exposition dédiée à la ville romaine (et également conçue par Tempora) avait déjà pris place à la Bourse de Bruxelles en 2017 (“Pompeii – The immortal city”), le volet immersif de celle prévue à l’automne promet d’être encore plus impressionnant.

“Grâce à des décors monumentaux, conçus sur mesure et minutieusement reconstitués“, l’exposition emmènera le public dans l’atmosphère authentique de l’époque. Les maisons pompéiennes, les ateliers d’artisans et les lieux de divertissement reprendront vie pour offrir une expérience immersive.

Une séquence audiovisuelle “poignante” retracera notamment les dernières heures de la ville, capturant la tragédie “avec réalisme et émotion“, souligne Tempora. Tempora est une agence belge spécialisée dans la conception, la réalisation, la promotion et la gestion de musées, d’expositions et d’équipements culturels.

Créée en 1998, la société compte aujourd’hui une centaine d’employés. La démarche de l’agence est fondée sur un certain nombre de valeurs, comme “le respect des lieux et de leur histoire, la mise en valeur des collections, la recherche de l’équilibre entre le ludique, l’esthétique et le respect rigoureux des acquis scientifiques, l’accès au plus grand nombre et le souci pédagogique“.

Belga – Visuel : Tempora