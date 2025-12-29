Les bourgmestres du nord-ouest dénoncent la hausse du survol

Une pétition lancée par les collectifs citoyens Stop Survol Bruxelles Nord – RNP 07L et Free Air Brussels North a déjà recueilli plus de 1.800 signatures en quelques jours. Elle demande la fin des survols répétés au-dessus de quartiers densément peuplés, une situation qui concerne environ 450.000 habitants.

Cet été, le ministre de la Mobilité avait annoncé l’utilisation de la route RNP 07 comme mesure temporaire d’urgence, en raison de travaux à l’aéroport de Bruxelles. Les trois bourgmestres ont toutefois constaté que cette route était à nouveau utilisée en octobre, alors que les travaux étaient terminés. Depuis le début des vacances d’hiver, ils observent une aggravation de la situation.

Selon les chiffres avancés, 1.217 atterrissages ont été enregistrés sur la piste 07L en décembre. Plus de 6.000 vols ont déjà survolé les zones les plus densément peuplées de Bruxelles cette année, ce qui en fait la seconde pire année en dix ans. Ces derniers jours, jusqu’à 98 % des atterrissages auraient emprunté cette route.

“Nos habitants subissent des nuits sans sommeil, cette situation est devenue intenable”, dénonce la bourgmestre de Koekelberg Olivia P’tito (PS). À Schaerbeek, Audrey Henry (MR) regrette “l’absence de réponse et de transparence” du ministre. À Molenbeek-Saint-Jean, Amet Gjanaj (PS) juge le survol “inacceptable et insoutenable”.

Les bourgmestres regrettent également l’absence de réponse à une lettre adressée en octobre au ministre Crucke. Ils demandent l’arrêt de l’usage intensif de cette route et sollicitent le soutien de Bruxelles Environnement afin de faire respecter l’arrêté bruit.