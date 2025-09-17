Réduction du bruit à Brussels Airport : le Médiateur fédéral propose 30 mesures

Un plan global de réduction du bruit à Brussels Airport propose une trentaine de mesures techniques et juridiques pour limiter les nuisances et stabiliser l’usage des pistes.

Le Médiateur fédéral de l’aéroport national, Philippe Touwaide, a proposé mercredi un “plan global de réduction du bruit” assorti d’une bonne trentaine de mesures.

Ce document rappelle que le fédéral est compétent pour le bruit émis par les moteurs des avions et que les Régions le sont pour fixer des normes de bruit à l’immission (ndlr: bruit perçu).

Il contient une série de mesures avancées de longue date telles que l’application stricte de toutes les décisions de Justice, ainsi que de l’ensemble de la législation en matière de quota de bruit, de permis d’environnement et d’approche équilibrée prônée par l’Union européenne pour trouver un équilibre entre la croissance du secteur aérien et la protection des riverains contre les nuisances sonores.

Plusieurs mesures très techniques ont trait aux procédures de vol jouant notamment sur la puissance des moteurs au décollage sur le taux de montée; sur le positionnement en descente pour limiter le recours à une remise de gaz; et sur une répartition des décollages en 50/50 pour toutes les pistes entre bloc Nord-Ouest et bloc Sud-Est.

Retour des pistes de nuit

Autre demande: un retour à l’utilisation historique des pistes de nuit: atterrissages par la piste 25 R (droite) la plus proche des terminaux de fret et de cargo, et décollages par la 25L (gauche) pour les vols passagers en début et en fin de nuit. M. Touwaide estime que les normes de vent doivent être stabilisées pour “permettre de ramener toute la sérénité indispensable par une stabilisation du trafic aérien sur les meilleures pistes les plus longues et les mieux équipées (25R et 25 L)

Les flux de trafic pourraient être améliorés en réfléchissant à une nouvelle philosophie pour les corridors de survol, la majorité des procédures de vol datant de 1972.

Il demande aussi une révision à la baisse des Quota Count (QC) des avions la nuit, le matin, en journée et le soir car ceux-ci ne correspondent plus au trafic observé.

Il propose d’éliminer ou de restreindre certains types d’avions surtout de nuit.

Selon le Médiateur, une série de mesures de limitation du bruit au sol en agissant sur la circulation des avions sur et aux abords des pistes, sur leur stationnement au sol pourraient bénéficier aux riverains des communes les plus proches et à l’environnement.

