Schaerbeek accuse Brussels Airport d’un “manque de communication” après des survols bruyants non annoncés

Des vols à basse altitude au-dessus de Bruxelles ont suscité dimanche la colère de Schaerbeek et du médiateur fédéral, qui dénoncent un manque de communication de Brussels Airport.

La bourgmestre de Schaerbeek Audrey Henry (MR) a dénoncé dimanche les nuisances causées par des atterrissages à basse altitude au-dessus de Bruxelles, consécutifs à des travaux entamés sans préavis à Brussels Airport. “La commune de Schaerbeek ne peut pas accepter d’être mise devant le fait accompli de cette manière par Brussels Airport Company“, a-t-elle déclaré, soulignant que des avions sont passés sous les 2.000 pieds en zone urbaine.

Selon elle, ces travaux sur des voies de circulation au sol, qui se déroulent jusqu’au 26 septembre, rendent la piste 07 gauche inutilisable. En cas de vent défavorable, comme ce dimanche, les appareils sont redirigés selon des trajectoires inhabituelles et bruyantes. La bourgmestre reproche à l’exploitant aéroportuaire un “manque de communication” et appelle à “un dialogue indispensable quand des travaux aussi conséquents sont entrepris“.

Le médiateur fédéral pour l’aéroport, Philippe Touwaide, a confirmé que plusieurs voies de circulation avaient été fermées, empêchant l’utilisation de la piste 07 gauche. Les avions ont donc été contraints d’emprunter une ancienne procédure d’approche, datant des années 1950, qui les fait passer à basse altitude et sans alignement précis au-dessus de Bruxelles. “Tout le monde a été mis devant le fait accompli par Brussels Airport Company, ce qui est totalement inacceptable“, a-t-il indiqué.

Le médiateur a également déploré le refus de Brussels Airport de donner des explications samedi lorsqu’il a tenté d’obtenir des informations. “Cette absence de dialogue crée inutilement de la contestation et une très forte polémique“, a-t-il regretté, appelant le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, à présenter des excuses pour cette gestion jugée défaillante.

