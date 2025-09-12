Bond Beter Leefmilieu et “Nous n’en dormons plus” manifestent contre les vols de nuit

À l’occasion de la Journée internationale pour l’interdiction des vols de nuit, Bond Beter Leefmilieu et la coalition d’habitants ‘Nous n’en dormons plus’ se sont rassemblés sur la place des Martyrs, à Bruxelles , pour demander des mesures concrètes contre le survol de Bruxelles la nuit.

Ils ont interpellé les ministres flamands de l’Environnement, Jo Brouns (CD&V), et de la Santé, Caroline Gennez (Vooruit). En juillet, l’instance flamande chargée d’examiner les contentieux en matière de permis avait annulé le permis d’environnement de l’aéroport national de Zaventem. Le motif invoqué à l’époque concernait le plafond annuel du nombre de mouvements d’avions et le resserrement des vols de nuit, qui restreignent l’exploitation de l’aéroport.

■ À lire aussi : Le permis d’environnement de Brussels Airport est annulé

Les personnes présentes vendredi à l’action veulent remettre la santé au centre du débat. “Il y avait l’année passée 100.000 habitants avec des graves troubles du sommeil. Cela ne cause pas seulement des nuisances, mais a également un grand impact sur la santé mentale et physique”, a déclaré Naomi Cambien, porte-parole de Bond Beter Leefmilieu.

Selon le Conseil supérieur de la Santé, ces chiffres constituent une sous-estimation, puisqu’ils ne tiennent pas compte des pics sonores, uniquement des moyennes. “Nous demandons de supprimer progressivement les vols de nuit”, a poursuivi la porte-parole.

■ À lire aussi : Schaerbeek accuse Brussels Airport d’un “manque de communication” après des survols bruyants non annoncés

Pour l’instant, les vols de nuit ne sont pas autorisés entre 23h00 et 06h00 du matin. Avant une éventuelle suppression des vols de nuit, les riverains demandent un changement d’horaire. “On aimerait obtenir que les avions décollent à 07h00 et non plus à 06h00”, a déclaré un habitant de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, aussi affectée par les vols. “Cette mesure avantage tout le monde”, a-t-il affirmé, en parlant des riverains de toutes les communes concernées.

Belga