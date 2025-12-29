Les commerçants optimistes avant le démarrage des soldes ce samedi

Selon ce sondage publié lundi par la fédération membre d’Unizo (association des indépendants en Flandre), les commerçants entameront les rabais à 30%, ce qui est en ligne avec les réductions affichées il y a un an.

Les gérants d’enseignes de mode nourrissent de grandes attentes dans ces soldes après un automne particulièrement doux qui a peu incité les clients à s’équiper de manteaux duveteux et de pulls en laine. En moyenne, le chiffre d’affaires a reculé de 4% ces derniers mois. Plus de la moitié (54%) des commerçants ont vu leurs ventes baisser, et 17,3% ont constaté une hausse. Pour près de trois sur dix, c’était le statu quo.

“L’automne a démarré de façon assez anticipée et les ventes ont été excellentes en septembre”, analyse Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie. “Mais cela n’a pas duré et les températures douces d’octobre, novembre et même jusqu’à mi-décembre ont poussé le consommateur à reporter ses achats d’hiver.”

La directrice constate que les gens achètent désormais quand ils ont réellement besoin de quelque chose. La multitude de canaux de vente disponibles tout au long de l’année leur offre tout le confort d’achat nécessaire et ils ne se sentent donc plus contraints de se précipiter sur les bonnes affaires. Les magasins indépendants ressentent particulièrement ce phénomène, selon Isolde Delanghe.

Ces deux dernières semaines toutefois, les artères commerçantes du nord du pays ont été plus fréquentées. Le public y a fait des achats, de façon raisonnée. “Les clients s’informent et savent exactement pourquoi ils vont au magasin. Chaque dépense est bien réfléchie et les achats compulsifs sont plus rares.” Certains commerçants proposaient déjà des ventes couplées récemment, et le dernier rush d’avant les fêtes a profité à l’ensemble du secteur.