Une marche blanche à Forest en l’honneur de Khady, décédée après une chute à vélo

Près de 200 personnes se sont rassemblées dimanche à Forest pour une marche blanche en hommage à Khady Niang, 9 ans, décédée dans un accident de vélo lors de la journée sans voiture dimanche dernier.

Vers 14h30, une petite foule s’est rassemblée rue du Dries, à Forest, devant le domicile de la famille de Khady où elle a été accueillie par les parents de la jeune victime.

Voisins, camarades d’école : de nombreux enfants étaient présents lors de cet hommage.

BX1 – Photo : Belga

29 septembre 2025 - 07h32
Modifié le 29 septembre 2025 - 07h50
 

