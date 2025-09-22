“Une honte”: Karine Lalieux et Philippe Close en colère face à la fin du financement fédéral du Plan grand froid

Karine Lalieux se dit “extrêmement choquée” tandis que Philippe Close accuse le fédéral de “traiter Bruxelles comme une poubelle” après la fin du financement fédéral du Plan grand froid.

La députée bruxelloise PS et ancienne ministre de l’Intégration sociale Karine Lalieux (PS) et le bourgmestre Philippe Close (PS) désapprouvent la décision de la ministre fédérale Anneleen Van Bossuyt (N-VA) de mettre fin au soutien fédéral au Plan grand froid dans les grandes villes. “C’est une honte“, estime Karine Lalieux.

La ministre Van Bossuyt a annoncé samedi qu’elle mettait fin au financement annuel du gouvernement fédéral, qui représentait 65.000 euros pour les CPAS de Bruxelles, Gand, Anvers, Charleroi et Liège. On craint donc que davantage de personnes sans-abri ne se retrouvent dans les rues de Bruxelles, alors qu’elles sont déjà 10.000 à y survivre.

Par ailleurs, le Samusocial a annoncé début septembre avoir déjà dû refuser l’accès à l’accueil à 400 familles avec femmes et enfants en raison de la mesure fédérale selon laquelle les demandeurs d’asile qui ont déjà obtenu une protection dans un autre pays ne peuvent plus bénéficier d’un accueil en Belgique.

“Je suis extrêmement choquée par la fin de cette subvention pour l’accueil des sans-abri dans les grandes villes, du jamais vu, surtout à l’approche de l’hiver“, s’est indignée Karine Lalieux.

Selon la mandataire PS, Bruxelles est doublement touchée par les mesures d’austérité fédérales. La ministre Van Bossuyt a déjà économisé 350.000 euros sur une subvention d’1.350.000 euros accordée sous le mandat de l’ex-ministre socialiste pour l’accueil des sans-abri à Bruxelles, rappelle-t-elle.

Pour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, il est clair que le gouvernement fédéral “semble traiter Bruxelles comme une poubelle“. “La plupart des personnes qui dorment dans les rues de Bruxelles sont des demandeurs d’asile et relèvent donc de la responsabilité de la ministre Van Bossuyt“, a-t-il déclaré.

Belga – Photos : Belga Image