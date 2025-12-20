Une habitation inhabitable à Uccle à cause d’un accident d’huile de friture

Un incendie accidentel lié à de l’huile de friture s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison unifamiliale à Uccle, causant d’importants dégâts matériels sans faire de blessés.

Les pompiers sont intervenus, peu après minuit, pour un incendie dans une maison unifamiliale située avenue Jean et Pierre Carsoel, à Uccle. L’intervention a également requis la présence des services médicaux d’urgence 112 et de la police de la zone Marlow.

À leur arrivée, les soldats du feu ont découvert un incendie de cuisine. “L’occupante se trouvait heureusement déjà en sécurité à l’extérieur“, précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Le feu a été maîtrisé au moyen d’une attaque intérieure“, dit-il également. Pour venir à bout de l’incendie, il a fallu faire venir un véhicule de commandement, deux autopompes et deux échelles aériennes. Le SMUR de Saint-Élisabeth et une ambulance 112 des pompiers de Bruxelles sont également venus.

► Voir notre reportage | Fêtes de fin d’année : les conseils des pompiers de Bruxelles pour célébrer en toute sécurité

Il s’avère que l’incendie est accidentel et est lié à de l’huile de friture : “Après avoir nettoyé sa friteuse électrique, la résidente avait transvasé l’huile dans une casserole. L’huile, solidifiée, a ensuite été placée sur la cuisinière pour être réchauffée. En attendant, la dame est allée regarder la télévision et a malheureusement oublié la casserole sur le feu. La surchauffe de l’huile a provoqué l’embrasement de la cuisine“, explique Walter Derieuw.

Les dégâts sont assez importants : la cuisine a été entièrement détruite tandis que la maison a subi d’importants dégâts de fumée et de suie. Le bâtiment est temporairement inhabitable.

Les pompiers profitent de cet accident pour rappeler que les incendies de cuisine surviennent souvent à cause d’huile surchauffée ou d’appareils laissés sans surveillance et donnent plusieurs conseils :

Ne laissez jamais une friteuse ou une casserole d’huile sans surveillance.

Utilisez de préférence une friteuse électrique moderne avec thermostat.

Ne remplissez pas trop l’appareil et gardez les enfants à distance de l’huile chaude.

En cas de flammes, n’utilisez jamais d’eau – cela provoque une boule de feu. Couvrez la casserole ou la friteuse avec un couvercle ou une couverture anti-feu et coupez la source d’énergie.

En cas de fumée ou de doute : appelez toujours le 112.

La rédaction – Photo : Belga Image