Une expédition belge à 120 mètres sous l’océan Indien

Six chercheurs et plongeurs belges, menés par le Dr Lucas Terrana (musée Histoire naturelle de Tournai) et le Dr Camille Moreau (ULB), partent explorer les fonds marins de Madagascar, jusqu’à 120 mètres en profondeur. Pour en parler, Camille Moreau était l’invitée du 12h30.

Le projet “Nosy Be 100”, mené du 15 novembre au 20 décembre, vise à étudier ces zones où la lumière disparaît et où pourraient se cacher des espèces encore inconnues.

Après un an de préparation, l’équipe utilisera un matériel de pointe –(recycleurs, gaz trimix et scooters sous-marins) pour mener à bien cette mission extrême. Les images rapportées serviront à une future exposition au musée tournaisien.

■ Interview de Camille Moreau, biologiste marin au micro de Vanessa Lhuillier