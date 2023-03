Une étude nous révèle les clés du bonheur pour les personnes âgées de plus de 60 ans

Fin 2022, Indiville avait mené un enquête, à la demande de la Fondation Roi Baudouin, auprès des personnes de plus de 60 ans en Belgique pour connaître leur vision du vieillissement. Stéphanie Buschaert, chercheuse chez Indiville, était l’invitée du 12h30.

À la question : est-ce que les personnes âgées de + de 60 ans sont heureuses ? La chercheuse répond que selon l’étude, elles évaluent à 7.3 sur 10 leur indice de bonheur. Ce chiffre cache évidemment des variations entre les personnes et dépend de certains facteurs : la situation financière, la santé, le soutien de l’entourage ou encore le sentiment d’isolement.

Toujours selon l’étude, on remarque les personnes âgées sont peu inquiètes quant à leurs vieux jours, puisqu’ils ont tendance à pas trop s’y préparer. En effet, ils sont que 30% à s’y intéresser activement. Les mesures concrètes commencent plutôt vers 75 ans ou si ils ont des difficultés.

Stéphanie Buschaert témoigne : “y a aussi la question du regard qu’on porte sur le vieillissement. 59% a un regard positif mais 41% plus négatif sur cette étape de vie.” Mais selon l’étude, plus on se prépare à ces vieux jours, plus il est facile de se projeter : “en général les personnes qui vont souvent dans les maisons de repos ont un avis plus positif sur ces lieux.”