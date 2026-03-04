Une étude dresse un état des lieux des occupations temporaires à Bruxelles

Le Guichet des occupations temporaires, mis en place par perspective.brussels et citydev.brussels, publie une première analyse du paysage économique et organisationnel des occupations temporaires en Région bruxelloise. L’étude porte sur 126 projets actifs en 2023.

Lancée en avril 2024, la recherche a été menée avec l’appui de l’asbl ERU – Urbanisme et de la coopérative française Plateau Urbain. Elle repose sur 21 entretiens qualitatifs approfondis, des visites de terrain et une enquête en ligne. Au total, 29 opérateurs et propriétaires publics et privés ont été associés aux travaux.

Parmi les 126 projets recensés, 71 sont localisés sur trois communes : Bruxelles-Ville, Anderlecht et Molenbeek-Saint-Jean. La majorité des occupations temporaires se concentre dans la première couronne et à proximité du canal.

Ces projets concernent des bâtiments inoccupés ou des terrains vacants activés dans l’attente d’un développement ou redéveloppement. Les activités observées sont variées : initiatives culturelles et événementielles, hébergement, animation de quartier, projets artistiques ou économiques.

L’étude entend ainsi fournir une base de travail pour adapter les dispositifs publics à un secteur en développement dans la Région bruxelloise.