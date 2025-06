Une entreprise bruxelloise lève 6 millions d’euros pour une prothèse de pied robotisée

Axiles Bionics est affiliée au laboratoire de recherche BruBotics de la VUB.

L’entreprise technologique bruxelloise Axiles Bionics a levé 6 millions d’euros de fonds pour sa prothèse de pied robotisée, baptisée Lunaris, a annoncé mardi la Vrije Universiteit Brussel (VUB) par voie de communiqué.

Lunaris est une prothèse de pied avancée qui permet des mouvements naturels et intuitifs aux personnes ayant subi une amputation de la partie inférieure de la jambe. La prothèse, qui est à la fois certifiée CE (Conformité Européenne, NDLR) et approuvée par la FDA américaine, est remboursée par l’assurance maladie dans plusieurs pays. Axiles Bionics a obtenu cet investissement à l’issue d’un tour de financement de série A, une première levée de fonds importante destinée aux entreprises en croissance prêtes à accélérer leur développement. Grâce à cet investissement, l’entreprise ambitionne de commercialiser sa prothèse de pied à l’international. Axiles Bionics souhaite également “continuer à développer une nouvelle génération de technologie bionique”.

Le tour de table a été mené par PE Group, avec le soutien du fonds européen EIC, de Finance&Invest.brussels et de plusieurs investisseurs privés. “Nous croyons en un avenir où la bionique avancée deviendra la norme, améliorant la vie des gens grâce à une meilleure mobilité, une meilleure santé et un meilleur bien-être. Ce financement témoigne d’une confiance dans notre vision, notre équipe et les patients que nous servons”, commente Pierre Cherelle, fondateur et CEO d’Axiles Bionics.

