Une conférence TEDx au Muséum des sciences naturelles consacrée à l’urgence climatique

L’action collective face à l’urgence climatique sera l’objet principal de la troisième édition de TEDxBrussels Countdown, de retour ce mardi 18 novembre au Muséum des sciences naturelles.

Dans la Galerie des Dinosaures, symbole des transformations de la planète, l’événement rassemblera scientifiques, activistes, experts et citoyens pour explorer des solutions concrètes en matière de transition énergétique, biodiversité urbaine et justice climatique. Martin Nera, l’organisateur de la conférence, résume dans le 12h30 : “Quels sont les changements systémiques qu’on doit mettre en place pour arriver vers les objectifs fixés par les accords de Paris ?“.

Parmi les intervenants figurent Sevim Aktas, Andrea Stürmer ou encore Jonathan Feldman, qui partageront des approches innovantes pour atteindre les objectifs de 2030 et progresser vers la neutralité carbone en 2050.

Alexandre Helson, co-CEO de la Maison Dandoy fait également partie des intervenants : “La Maison Dandoy est toujours restée à Bruxelles, a continué à travailler aves ses mains, a résisté à l’industrialisation et a tenté une expérience hors-Europe avant de reconcentrer à Bruxelles. On a des choses à raconter, à partager, qui pourraient peut-être inspirer. On ne prétend pas avoir trouvé la solution magique, mais on s’est engagé dans une transition et dire qu’il y a un nouveau rôle pour les entreprises, c’est fondamental“, explique-t-il dans le 12h30 ce mardi.

■ Interview de Martin Nera et Alexandre Helson réalisée par Maël Arnoldussen dans le 12h30