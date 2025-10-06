Fédéral et Régions s’accordent sur le Plan national énergie-climat

Le gouvernement fédéral et les trois régions du pays ont finalisé lundi le Plan national énergie-climat (Pnec). Ils ont également trouvé un accord pour répartir le budget intra-belge du Fonds social climat. Le cabinet de la ministre wallonne en charge du Plan Air-Climat, Cécile Neven (MR), l’a indiqué lundi soir.

Le dossier du Pnec était bloqué depuis plusieurs mois jusqu’à l’adoption par la Flandre en juillet de son propre plan qui se faisait attendre. Vendredi, le gouvernement fédéral avait pris acte de la version finale actualisée du plan, ce qui constituait la dernière barrière à son adoption.

Le Plan national énergie-climat peut maintenant être déposé à la Commission européenne, avec plus d’un an de retard. La précédente version avait été recalée en juin 2024 par l’exécutif européen qui la jugeait insuffisante.

► Lire aussi | Environ 20.000 personnes mobilisées pour la Marche Climat dans les rues de Bruxelles

“Un accord qui ne répond ni aux attentes de la population ni aux défis climatiques”

La Région bruxelloise, par la voie de son ministre de l’Environnement en affaires courantes, Alain Maron (Ecolo), a dit “prendre acte, sans plus” d’un accord “qui ne répond ni aux attentes de la population ni aux défis climatiques“.

“Le Pnec prévoit des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 42,7% d’ici 2030 par rapport à 2005 dans les secteurs dits ESR (bâtiment, mobilité, agriculture, etc.), ce qui demeure très éloigné des engagements et obligations européens auxquels la Belgique est soumise, soit une réduction de 47%“, selon le cabinet d’Alain Maron.

Il dénonce l’absence d’ambition de la Région flamande et le désengagement du gouvernement fédéral dans le domaine climatique.

Répartition du Fonds social climat

Le fédéral et les Régions, réunis au sein de la Commission nationale climat (CNC), se sont également mis d’accord sur la répartition budgétaire du Fonds social climat. Sur 65 milliards au niveau de l’Union européenne pour la période 2026-2032, la Belgique se répartit 1,659 milliard d’euros selon la clé suivante: 13,13% pour le fédéral, 32,95% pour la Wallonie, 43,42% pour la Flandre et 10,5% pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Fonds social pour le climat a pour objectif d’accompagner la transition énergétique tout en atténuant les conséquences sociales de la hausse attendue des prix. Cette hausse découle de l’extension du marché européen du carbone (ETS2) aux secteurs du transport et des bâtiments en 2027.

Le plan rassemble un ensemble de mesures concrètes de soutien destinées aux ménages et aux microentreprises les plus vulnérables, qui seront les plus touchés par ce nouveau système.

Belga – Photo : Belga