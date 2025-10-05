Marche Climat: des milliers de manifestants attendus dans la capitale

Des milliers de personnes sont attendues ce dimanche à Bruxelles pour la Marche Climat, organisée par la Coalition Climat afin d’exiger la fin des subventions aux énergies fossiles et un financement accru de la transition juste.

La Coalition Climat, qui regroupe plus de 100 associations, syndicats, mutuelles et ONG, organise ce dimanche la Marche Climat à Bruxelles. L’objectif : exiger que l’argent public finance une action climatique juste et ambitieuse, plutôt que de continuer à subventionner les énergies fossiles.

“Nous demandons aux gouvernements belges et européens d’investir dans notre avenir, pas dans sa destruction”, déclare Nadia Cornejo, vice-présidente de la Coalition Climat. L’organisation rappelle que les subventions aux énergies fossiles représentent toujours plus de 15 milliards d’euros par an, sans plan concret pour les réduire. Elle plaide pour un transfert massif de ces fonds vers la rénovation énergétique, les transports publics et la protection de la nature.

Les manifestants réclament également une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. À l’échelle européenne, ils souhaitent que la Belgique soutienne une baisse de 90% des émissions d’ici 2040 et adopte une position ambitieuse lors de la prochaine COP au Brésil.

La Coalition insiste sur la nécessité d’une transition juste, afin de ne pas creuser les inégalités. Elle demande un plan d’emploi et de formation pour les travailleurs vers des métiers verts, une fiscalité équitable appliquant le principe du pollueur-payeur, et une finance climatique internationale où “les épaules les plus solides portent les charges les plus lourdes“.

La marche se veut festive : un cortège musical, des chorales et des concerts clôtureront la journée au parc du Cinquantenaire. Pour la Coalition, chaque dixième de degré et chaque euro investi “comptent pour bâtir un avenir sûr et durable“.

La SNCB a renforcé son offre de trains depuis et vers Bruxelles à l’occasion de la marche. Trois trains supplémentaires partiront de Liège-Guillemins, Gand-Saint-Pierre et Anvers-Central en direction de Bruxelles-Nord, tandis que la capacité de plusieurs trains S a été augmentée.

Belga – Photo : Belga Image