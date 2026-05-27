“Le Bempt mérite mieux qu’un stade” : Inter Environnement Bruxelles lutte contre les travaux du stade de l’Union Saint-Gilloise

Cataline Sénéchal, chargée de mission pour Inter Environnement Bruxelles, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce mercredi matin.

Ce mardi, il y a eu une réunion avec les riverains afin d’expliquer les tenants et aboutissants du futur stade de l’Union Saint-Gilloise. Une centaine de personnes étaient présentes pour cet événement, selon l’invitée, qui assure que l’ambiance était constructive.

Par contre, Inter Environnement Bruxelles est formel : le Bempt n’est pas adapté à ce nouveau stade. “C’est un terrain public qui va être vendu à un opérateur privé”, commence-t-elle. “C’est une zone soumise à des inondations, ce qui l’imperméabiliserait encore davantage. De plus, ce stade sacrifierait trois terrains de sport. Or, on sait qu’il est de plus en plus difficile de trouver des terrains amateurs dans la région bruxelloise.”

Pour elle, il s’agit d’un problème global. “Le projet est aussi mal ficelé dans sa globalité. En termes de mobilité, il y aurait aussi des problèmes de parking. Ils ne peuvent pas creuser très bas, donc il y aurait moins de 200 places.”

Une demande de dérogation a aussi été envoyée pour obtenir moins de places PMR que la légalité ne l’exige. Des pratiques qui ne passent pas pour Cataline Sénéchal. “Est-ce qu’un club qui se veut aussi inclusif souhaite cela ? L’Union veut rester en deçà des places de parking construites parce que sinon elle devrait effectuer une étude d’incidence.”

Elle persiste et signe : ce stade ne trouve pas bien sa place sur le site du Bempt. “Il devrait être sur un terrain privé déjà asphalté pour faire moins de dégâts sur la biodiversité, comme sur le site d’Audi juste en face. Le Bempt mérite mieux qu’un stade. C’est aussi une zone de développement régional au niveau du logement. On déplace un problème du Marien vers le Bempt en l’accentuant puisque la jauge est augmentée. Pour l’instant, on ne sait même pas ce que va devenir le stade Marien.”

Pour rappel, en avril, l’administration urban.brussels a déclaré le dossier complet. Cette étape permet à urban.brussels de pouvoir débuter le travail pour la prochaine phase : le permis d’urbanisme. Il y a deux semaines, l’enquête publique a commencé et se poursuivra jusqu’au 9 juin prochain. Le dossier porte sur la construction d’une enceinte de 15 881 places ainsi que sur le réaménagement des espaces publics et des abords du site.