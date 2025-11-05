Une commission mixte citoyens-parlementaires sur la propreté sera créée à Bruxelles

Dépôts clandestins, canettes jonchant le sol, mégots… Face à la malpropreté persistante de la capitale, le collectif citoyen Brussel (Pou)belle vient d’obtenir gain de cause : une commission mixte réunissant citoyens tirés au sort et parlementaires régionaux verra le jour au premier trimestre 2026.

La décision formelle sera entérinée par le Parlement bruxellois le 28 novembre prochain, après confirmation du bureau élargi et de plusieurs parlementaires. Concrètement, 1 000 citoyens recevront un courrier d’invitation ; 45 d’entre eux participeront aux travaux, aux côtés de 15 députés.

“Nous sommes heureux de cette décision. Nous pensons que le niveau régional a des leviers pour s’attaquer au cœur du problème. Les citoyens peuvent être créatifs, avoir des idées neuves. L’idée est de mettre ce sujet plus haut à l’agenda du Parlement, et c’est fait, nous sommes satisfaits”, se réjouit Jonathan De Jonck, l’un des fondateurs du collectif.

Pour ces habitants mobilisés, la multiplication des acteurs compétents en matière de propreté complique l’action publique. La future commission aura pour mission d’identifier des solutions concrètes et de formuler des recommandations politiques fortes.

D’ici là, reste à désigner les experts qui accompagneront les travaux et à affiner les questions qui seront soumises aux participants.

Rédaction