Une centaine de manifestants au Mont des Arts pour alerter sur les enfants ukrainiens enlevés

Ils étaient une centaine, selon les organisateurs, à s’être rassemblés dimanche après-midi au Mont des Arts à Bruxelles pour alerter les autorités belges et européennes sur le cas d’enfants ukrainiens enlevés de force par l’armée russe.

Les participants, principalement des Ukrainiens réfugiés en Belgique mais aussi quelques Belges, ont manifesté pour réclamer le retour des enfants ukrainiens déportés en Russie depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

“Tout le monde tient aux enfants et nous voulons donc alerter sur tous ces mineurs d’âge qui ont été enlevés pour être emmenés en Russie“, a déclaré à Belga Oksana Kozlova, l’une des organisatrices de l’action. “Ils y sont endoctrinés, militarisés… Nous savons qu’il y a des mouvements de jeunesse sponsorisés par le régime russe. On fait subir aux enfants ukrainiens un lavage de cerveau pour en faire de petits militants pro-russe. Par cette action aujourd’hui, nous voulons exiger des dirigeants belges et européens qu’ils agissent pour le retour en toute sécurité des enfants ukrainiens déportés“, a-t-elle expliqué.

Cette manifestation a eu lieu lors de la Journée internationale de l’enfance, et des actions similaires ont eu lieu dimanche dans d’autres grandes villes, notamment à Tokyo, Dublin, Barcelone, Londres ou encore Oslo, mais aussi dans des villes de Nouvelle-Zélande et des États-Unis.

La manifestation a été ponctuée de danses traditionnelles présentées par de jeunes Ukrainiens réfugiés en Belgique, par des prises de parole et par la lecture d’un appel au sujet des enfants ukrainiens déportés, délivré par Oleksandra Matvïïtchouk. Cette avocate et militante ukrainienne pour les droits humains a reçu le prix Nobel de la paix en 2022.

