Une ancienne légende du RSCA dans un état grave : Juan Lozano victime d’une hémorragie cérébrale

L’ancien footballeur Juan Lozano, passé notamment par le Beerschot et véritable légende du RSC Anderlecht, a été victime d’une grave hémorragie cérébrale il y a environ deux mois.

L’information, révélée par Gazet van Antwerpen, suscite une vive inquiétude autour de l’ex-international espagnol, aujourd’hui âgé de 70 ans.

Selon le quotidien flamand, l’incident s’est produit en Espagne, son pays natal. Après une première prise en charge sur place, il a été rapatrié en Belgique. Il se trouve actuellement en convalescence dans un hôpital d’Anvers, où il est étroitement suivi par le corps médical.

Juan Lozano a marqué le football belge, notamment lors de son passage au Beerschot dans les années 1970, avec lequel il a remporté une Coupe de Belgique. Il a également évolué à Berchem Sport au cours de sa carrière.

C’est toutefois sous les couleurs d’Anderlecht qu’il a connu ses plus grands succès. Avec le club bruxellois, il a remporté trois Coupes de Belgique, une Supercoupe ainsi que la Coupe UEFA, s’imposant comme l’un des joueurs majeurs de son époque. Ses performances lui ont ensuite ouvert les portes du Real Madrid, avec lequel il a également enrichi son palmarès en décrochant une nouvelle Coupe UEFA.

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