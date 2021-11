Une agression sexuelle dénoncée au Fuse : la boîte de nuit répond et annonce des mesures

Le compte Instagram “Balance ton Bar”, initié suite aux récents événements autour de bars du cimetière d’Ixelles, a révélé le témoignage de deux femmes qui accusent le personnel du Fuse d’un manque d’empathie face à une victime d’agression sexuelle.

Les témoignages autour d’agressions sexuelles et de comportements sexistes dans les bars et boîtes de nuit de la capitale s’accumulent depuis plusieurs semaines sur le compte Instagram “Balance ton Bar”. Ce compte a été initié suite aux révélations autour d’un employé de deux bars du Cimetière d’Ixelles, El Café et le Waff, qui aurait abusé de plusieurs femmes dans ces différents établissements. Une vague de soutien a émergé et des initiatives ont été lancées pour dénoncer les divers comportements sexistes et autres agressions sexuelles vécus quotidiennement par les femmes dans ces établissements.

L’un de ces témoignages, publié ce lundi sur le compte Instagram “Balance ton bar”, revient sur la soirée du samedi 30 octobre dernier au Fuse, célèbre discothèque du centre. Deux filles y expliquent avoir remarqué une porte fermée “depuis longtemps” dans la toilette destinée aux femmes. “On distingue quatre pieds, on frappe à la porte et un seul homme nous répond. On demande à ce que la fille le fasse également et là, rien”, expliquent-elles. Ces dernières disent avoir demandé à la responsable des toilettes d’intervenir, mais cette dernière leur aurait répondu que “c’est la faute de cette fille si elle a suivi quelqu’un”.

Le témoignage se poursuit : “Quelques heures plus tard, de nouveau aux toilettes, nous tombons sur une fille qui n’a pas du tout l’air d’aller bien. (…) On comprend immédiatement qu’elle a été droguée au GHB”. Les filles disent avoir appelé la sécurité, mais que la responsable des toilettes a de nouveau “engueulé” les filles pour leur présence à plusieurs dans la pièce. Elles pointent ensuite un membre du personnel de sécurité, “agressif et faisant preuve de peu de compassion”, avant que des vigiles tirent “hyper agressivement” les filles ainsi que la personne retrouvée aux toilettes. “On demande trois fois qu’elle reçoive de l’eau. Ils arrivent avec une bouteille quasi vide en ricanant que celle-ci n’a pas été droguée“, dénoncent encore les autrices du témoignage. “Fermer les yeux et être agressif envers une personne dans le besoin, c’est intolérable. L’attitude du Fuse les rend complice d’un phénomène qu’ils sont censés combattre”, concluent-elles.

Formations, équipe supplémentaire et liste noire

Quelques heures après les nombreux partages de ce témoignage sur Instagram, le Fuse a répondu à ces accusations sur le compte “Balance ton bar”. “Nous sommes navré d’apprendre qu’une telle situation a été vécue au sein du club et sachez que nous prenons ce problème très au sérieux au sein de l’équipe”, commence la boîte de nuit. “L’attitude décrite de notre personnel et de notre équipe de sécurité n’est pas acceptable, et soyez sûr que cela sera discuté en interne ”.

Le Fuse indique que son équipe suit “des formations sur les problématiques de harcèlement sexuel dans le but de mettre en place des processus concrets au sein du Fuse pour le rendre le plus safe possible notamment des briefings hebdomadaires pour le staff et l’équipe de sécurité pour qu’ils se focalisent en premier lieu sur ces comportements”. Il annonce également l’engagement d’un physio pour “spotter (NDLR : repérer) et évincer dans la mesure du possible ce type de personne dès l’entrée”. “Nous souhaitons également qu’une équipe supplémentaire vienne renforcer l’équipe de sécurité, dont le seul objectif sera de prévenir et de repérer ces comportements”, ajoute le Fuse, qui précise l’instauration d’une liste noire pour éviter le retour de personnes refusées dans son établissement.

Les responsables de la discothèque indiquent encore avoir invité les personnes qui ont témoigné afin de discuter et échanger sur les améliorations possibles dans le système actuel. “Comme l’ensemble du secteur de la nuit, nous savons que nous ne sommes pas parfait, mais nous y travaillons de manière journalière. Pour toute autre personne voulant témoigner, apporter des idées ou simplement échanger avec nous sur ces problématiques, nous avons ouvert il y a de cela quelques semaines une adresse e-mail dédiée (letusknow@fuse.be), n’hésitez pas à nous écrire dessus”, indique encore la boîte de nuit sur Instagram. Contactée, la discothèque n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

