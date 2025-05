Une agence d’architectes désignée pour la Maison de l’Autisme à Bruxelles

La Région bruxelloise, par l’intermédiaire de la Société d’aménagement urbain (SAU), a désigné la coopérative d’architectes Karbon’ pour rénover un ensemble de bâtiments patrimoniaux sur le site Usquare, l’ancien site des Casernes, à Ixelles. La première Maison de l’Autisme en Belgique y sera installée. L’ouverture est pour l’heure prévue pour 2029.

Située dans les anciennes écuries vétérinaires de l’ex-école de gendarmerie, la future Maison de l’Autisme occupera environ 1.200 m². L’ensemble des bâtiments sera organisé autour d’une grande cour commune, qui servira de point d’ancrage central aux différents espaces. Ce dispositif vise à faciliter la circulation, offrir des repères clairs et créer un environnement apaisant. Il s’agira d’un espace d’information, de dialogue et de ressources pour les personnes présentant des Troubles du spectre de l’autisme (TSA), leurs proches et les professionnels. Ce n’est ni un centre d’hébergement, ni une maison de répit. “C’est un projet multipartenarial entre la Cocof, la Région, Iriscare et les acteurs de terrain”, explique Nicolas Mary, directeur du service Phare, en charge de l’aide à la personne en situation de handicap. “Un comité d’usagers, composé d’associations, de personnes TSA et de leur entourage, participe à toutes les étapes de co-création du projet.” “La Maison de l’Autisme s’inscrit pleinement dans la philosophie du projet Usquare : rénover le patrimoine existant pour créer des lieux de vie ouverts, durables et utiles à toutes et tous”, souligne Gilles Delforge, directeur de la SAU.

Les travaux, au budget prévisionnel de 3,6 millions d’euros HTVA, devraient commencer en septembre 2027 et se terminer en 2029. L’idée d’une Maison de l’Autisme a été lancée par la Région en 2022. Le bureau CENTRAL avait mené une première étude de programmation en 2023. La rénovation des bâtiments Usquare se poursuit jusqu’en 2030, avec des logements, une halle alimentaire et des pôles universitaires (ULB-VUB).

Belga