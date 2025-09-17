Un véhicule des pompiers percute un trottinettiste à Saint-Josse: la victime est hors de danger

Un véhicule de commandement des pompiers de Bruxelles, en intervention, a percuté une trottinette mardi soir vers 19h15 à hauteur de la place Rogier, a confirmé le porte-parole des pompiers de la capitale Walter Derieuw.

Le véhicule des pompiers circulait avec ses feux bleus et sa sirène, pour une mission urgente, au moment où il a percuté une trottinette, à hauteur de la place Charles Rogier, à Saint-Josse.

“Le véhicule était suivi d’une ambulance également prioritaire, qui a immédiatement pris en charge la victime. Le SMUR de l’hôpital Brugmann (site Brien) est également intervenu“, a précisé le porte-parole.

► Lire aussi | Trottinettes électriques: Crucke veut imposer le port du casque et l’immatriculation, Van den Brandt pas convaincue

Selon les premières informations, l’état de la victime n’est pas inquiétant.

La police procède aux constatations d’usage. Un autre officier des pompiers a été dépêché sur l’intervention initiale.

Belga – Photo : Illustration BX1