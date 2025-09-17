Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un véhicule des pompiers percute un trottinettiste à Saint-Josse: la victime est hors de danger

Trottinette électrique - Illustration BX1.jpg

Un véhicule de commandement des pompiers de Bruxelles, en intervention, a percuté une trottinette mardi soir vers 19h15 à hauteur de la place Rogier, a confirmé le porte-parole des pompiers de la capitale Walter Derieuw.

Le véhicule des pompiers circulait avec ses feux bleus et sa sirène, pour une mission urgente, au moment où il a percuté une trottinette, à hauteur de la place Charles Rogier, à Saint-Josse.

Le véhicule était suivi d’une ambulance également prioritaire, qui a immédiatement pris en charge la victime. Le SMUR de l’hôpital Brugmann (site Brien) est également intervenu“, a précisé le porte-parole.

► Lire aussi | Trottinettes électriques: Crucke veut imposer le port du casque et l’immatriculation, Van den Brandt pas convaincue

Selon les premières informations, l’état de la victime n’est pas inquiétant.

La police procède aux constatations d’usage. Un autre officier des pompiers a été dépêché sur l’intervention initiale.

Belga – Photo : Illustration BX1

Lire aussi :

Partager l'article

17 septembre 2025 - 07h06
Modifié le 17 septembre 2025 - 07h06
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales