Un utilisateur de trottinette tué dans une collision avec une voiture à Ixelles

Un usager de trottinette et un automobiliste sont entrés en collision dans la nuit de samedi à dimanche à Ixelles. La personne qui circulait sur le deux-roues n’a pas survécu, ont indiqué les pompiers bruxellois dimanche.

L’accident s’est produit vers 00h30 avenue de l’Hippodrome. L’usager de la trottinette, un homme, est décédé sur place des suites de ses blessures, malgré l’arrivée rapide des secours.

Les circonstances précises de la collision devront être éclaircies.

Belga – Photo : Google Street View

28 septembre 2025 - 11h45
Modifié le 28 septembre 2025 - 11h45
 

