Un relogement en vue pour Zone Neutre, menacé par un avis d’expulsion à Anderlecht

Un accord de relogement pour les 70 sans-papiers du collectif Zone Neutre semble proche mais cette perspective est néanmoins assombrie par un nouvel avis d’expulsion, fixé au 17 octobre.

Les occupants, qui vivent depuis mars dans un bâtiment vide au square de l’Aviation à Anderlecht, risquent à nouveau de se retrouver à la rue.

Le projet de relogement – soutenu par la Région et un nouveau propriétaire bruxellois disposé à conclure une convention d’occupation temporaire, selon Zone Neutre – nécessiterait encore quelques travaux avant d’être finalisé. Malgré cela, Staring Real Estate, propriétaire actuel de l’immeuble, poursuit la procédure d’expulsion.

Le collectif et ses avocates dénoncent depuis cet été une requête unilatérale introduite par la société immobilière. Cette procédure permet d’obtenir un jugement sans débat contradictoire. L’audience du recours introduit contre ladite requête n’aura, elle, lieu que le 3 novembre.

Depuis leur arrivée, les occupants ont organisé diverses activités sociales et culturelles ouvertes au quartier, soutenues par des habitants et associations locales. Une occupation jugée positive par la commune. “Nous préférons de loin une occupation ordonnée – comme c’est le cas ici -, qu’un squat ingérable”, a expliqué le bourgmestre Fabrice Cumps (PS).

Ce dernier a confirmé avoir été informé de la piste de relogement et s’est dit “convaincu de la pertinence d’attendre que cette piste puisse se mettre en place”.

Cependant, la mise en œuvre ou non d’un arrêté d’expulsion ne relève pas de sa compétence, a-t-il ajouté. “C’est l’huissier de justice qui requiert directement l’assistance policière, d’où l’annonce de ce nouvel avis d’expulsion”, a ajouté le maïeur, qui avait refusé fin août une intervention policière pour éviter tout affrontement.

Les soutiens du collectif espèrent que le bourgmestre maintiendra cette position, alors qu’une solution concertée semble à portée de main.

