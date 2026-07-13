Un recours contre la vente de deux immeubles publics à Woluwe-St-Lambert et à Schaerbeek

Quatre associations ont introduit une action en référé contre la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), afin de s’opposer à la mise en vente de deux immeubles publics à Woluwe-Saint-Lambert et à Schaerbeek, ont-elles fait savoir lundi.

Les associations – le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), la Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement (FéBUL) et la Fédération des Services Sociaux (FdSS) – rappellent que les biens avaient été acquis à l’origine en vue de développer plusieurs centaines de logements sociaux.

Par cette procédure en urgence, elles demandent la suspension de la vente et rappellent que “le patrimoine immobilier public constitue un levier stratégique essentiel pour répondre aux besoins croissants en logements abordables à Bruxelles“.

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“La décision de vendre ces biens publics au plus offrant, sans garanties suffisantes quant à leur affectation future, constitue un choix incompréhensible au regard de l’ampleur des besoins sociaux et des responsabilités des pouvoirs publics“, dénoncent les plaignants.

Ils rappellent encore que 62.234 ménages sont aujourd’hui sur liste d’attente pour obtenir un logement social à Bruxelles.

Belga