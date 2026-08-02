Le Brussels Vintage Market de retour aux Halles Saint-Géry : “C’était important pour nous de revenir avec cet événement ici”

Les Halles Saint-Géry ont accueillis ce dimanche le Brussels Vintage Market. Entre vêtements vintage, accessoires, vinyles, ou encore petits meubles, le tout a été déniché avec soin par des vendeur.euse.s passionné.e.s .

Le Brussels Vintage Market réunit des passionnés du vintage tous les premiers dimanche du mois. L’objectif est de pouvoir chiner parmi une sélection éclectique de vêtements vintage, accessoires, bijoux, vinyles, petits meubles, jouets et objets décoratifs, le tout à des prix accessibles.

Une quarantaine d’exposants était présent ainsi que des centaines de curieux et passionnés de mode.

■ Reportage de Sarah Uenten et Charles Carpreau