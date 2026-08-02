Le Colombia Festival était de retour au Bois de la Cambre : “La fête colombienne est devenu le festival latino-américain”

Le parc du Bois de la Cambre a accueilli pour sa 14 ème édition le Colombia Village, samedi dernier. Près de 15.000 de personnes étaient au rendez-vous.

Le Colombia Village célèbre la Colombie et sa culture, l’événement a réunit de nombreux colombiens mais aussi certains curieux.

Stands de nourriture typiquement colombienne, concerts ou encore spectacles de danse, le Colombia village a permis de faire découvrir la culture latino-américaine. Même si le Bois de la Cambre était aux couleurs de la Colombie, ses pays voisins étaient aussi de la partie : “Au début, c’était pour la fête de l’indépendance colombienne mais on a vu qu’il y avait beaucoup de latinos qui voulaient participer à cette fête (…) et donc, ils se sont joints à nous aujourd’hui” explique José Louis, organisateur du Colombia Village.

■ Reportage de Simon Breem, Néo Fasquel et Stéphanie Mira.