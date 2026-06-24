Associations et citoyens dénoncent la vente de logements publics bruxellois

Une centaine de citoyens, représentants associatifs, travailleurs du secteur du logement et locataires se sont rassemblés mercredi après-midi place Sainte-Marie à Schaerbeek pour dénoncer la vente annoncée d’une partie du patrimoine de logements sociaux bruxellois.

La mobilisation marque le lancement d’une campagne qui doit se poursuivre dans les prochains mois, avec de nouvelles actions annoncées pour septembre. Plusieurs associations, dont le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH), ont pris la parole aux côtés de travailleuses et travailleurs du secteur. Les intervenants ont dénoncé une décision qu’ils jugent incompatible avec la crise du logement que traverse la capitale, où près de 60.000 ménages sont actuellement en attente d’un logement social.

►Lire aussi | La SLRB met en vente le bâtiment “Palais” à Schaerbeek

Selon les organisateurs, les ventes en cours ou envisagées concernent environ 700 logements. Parmi ceux-ci figurent 350 logements neufs récemment réceptionnés par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), ainsi que deux bâtiments situés à Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek destinés à de futures reconversions.

Les associations ont également critiqué les orientations budgétaires régionales qu’elles estiment défavorables au développement du logement public. Elles ont rappelé que 3.756 logements sociaux ont été livrés depuis 2019 et que plus de 1.000 autres sont actuellement en construction.

►Lire aussi | “La situation financière de la SLRB va se détendre au fil des années”

Les manifestants réclament l’arrêt des ventes annoncées, l’ouverture d’un débat public sur l’avenir du patrimoine immobilier public et un renforcement de la production de logements sociaux. Les organisateurs ont indiqué que cette mobilisation constituait la première étape d’une campagne destinée à maintenir la pression sur les autorités régionales dans les mois à venir.

Belga