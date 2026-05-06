La SLRB met en vente le bâtiment “Palais” à Schaerbeek

Après l’annonce, début avril, de la mise en vente de l’immeuble Ariane, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) a officialisé mardi la poursuite de la cession d’une partie de son patrimoine en lançant la mise en vente de l’immeuble Palais, situé Rue des Palais 48-62 à Schaerbeek, au cœur du quartier Brabant.

Dans l’opposition au Parlement régional, Ecolo a dénoncé “la mise en vente sans conditions des bâtiments publics stratégiques par le gouvernement” bruxellois. L’immeuble dont question est implanté à l’arrière de l’Église Royale Sainte-Marie. Il jouxte le siège de la Commission Communautaire Française ainsi que l’école des arts Sint Lukas. Il bénéficie d’une bonne accessibilité en transport en commun, à 600 mètres de la gare du Nord et à 800 mètres de la station de métro Botanique, a précisé la SLRB, annonçant la mise en vente. La remise des offres est attendue pour au plus tard le 24 août prochain.

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“Ce gouvernement bruxellois est en train de vendre au plus offrant et sans conditions un patrimoine public irremplaçable, construit au fil des décennies grâce à l’argent des Bruxelloises et des Bruxellois. La situation financière de la SLRB est préoccupante et certains choix opérés par le passé doivent être questionnés et évalués… Les conditions dans lesquelles ces bâtiments de valeur inestimable sont vendus posent de véritables questions. Comment un gouvernement peut-il imposer la vente au plus offrant sans aucun regard ou aucune vision sur l’avenir de ces bâtiments, sur la nature des acheteurs et sur la perte définitive du foncier pour la Région“, a réagi le député Ecolo Kalvin Soiresse.

Pour celui-ci, les bâtiments sont vendus pour renflouer les caisses de la SLRB qui utilisera cet argent à l’avenir pour acquérir des biens au prix du marché en constante augmentation en raison d’un manque d’encadrement des prix.

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Il s’agit d'”une opération financièrement perdante pour la Région“… et d’un “véritable cadeau fait aux opérateurs immobiliers“. “En 2022, la SLRB a exercé son droit de préemption in extremis… précisément pour empêcher que ce bâtiment ne serve des logements pour jeunes actifs aisés….Trois ans plus tard, ce même site est remis sur le marché au plus offrant, sans condition de destination, pour les mêmes acheteurs potentiels que la SLRB avait écartés en 2022…Les ventes pourront donc aggraver les inégalités sur le marché du logement“, a ajouté Kalvin Soiresse, demandant au nom de son groupe, une transparence totale sur la vente de ces bâtiments.

Belga – Photo : Google street view