Le cercle des naturalistes de Belgique organise des balades guidés pour découvrir la biodiversité

Chaque année, les balades “Patrimoine et biodiversité”, organisées en collaboration avec les Guides Nature du Brabant (CGNB), invitent les habitants à porter un nouveau regard sur les espaces verts de la Ville. Ces promenades sont l’occasion de découvrir des sites parfois méconnus, où patrimoine naturel et biodiversité se rencontrent.

Parmi ces lieux figure le Craetbos, un petit parc discret niché entre le quartier du Val Marie et la rue du Craetveld. Souvent ignoré des promeneurs, cet espace vert prend la forme d’une colline boisée entourée de prairies, offrant un paysage à la fois paisible et varié.

Dès les premiers pas, le Craetbos dévoile toute sa richesse écologique. Lisières forestières, arbres remarquables, prairies fleuries et recoins plus sauvages se succèdent, créant des habitats propices à une faune et une flore diversifiées. Cette mosaïque de milieux naturels fait de ce parc un véritable refuge pour la biodiversité au cœur de la ville.

Au fil de la balade, les participants découvrent les multiples facettes de ce site préservé et apprennent à mieux comprendre les équilibres naturels qui le façonnent.

Une invitation à ralentir, à observer et à redécouvrir un patrimoine naturel de proximité, souvent insoupçonné.

■ Reportage d’Anais Corbin